Казахський репер Скриптоніт пожертвував Україні $20 тисяч. Музикант перерахував гроші "Фонду Маша" Маші Єфросініної. Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду.

Ці кошти було спрямовано на закупівлю ліків для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного центру перетину та Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є. Карабелеша для дітей та дорослих.

Напередодні Скриптоніт розпочав свій концерт в Алмати з хвилини мовчання - на згадку про жертв січневих протестів у Казахстані та загиблих через повномасштабне вторгнення Росії до України. Після цього глядачі в залі нагородили його гучними аплодисментами, скандуючи "Молодець!".

Реперу Скриптоніту (справжнє ім'я Аділь Жалєлов) 32 роки, на сцені він виступає з 2009 року. Найвідоміші його треки: "Ламбада" "Мультибрендовый", Baby mama, "Вечеринка", "Притон", "Это любовь".

Нагадаємо, що в Росії опублікували "чорний список" заборонених російських музикантів.