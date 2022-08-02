У Міністерстві закордонних справ Китаю знову попередили США про наслідки візиту конгресвумен Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це повідомляє представник МЗС Чжао Ліцзян.

"Ми уважно стежимо за маршрутом спікера Пелосі. Її візит на Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозним підривом суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, серйозною загрозою миру та стабільності в районі Тайванської протоки, а також серйозним підривом китайсько-американських відносин", - сказав він.

За його словами, приїзд Пелосі на Тайвань буде грубим втручанням у внутрішні справи КНР, що порушуватиме принцип "одного Китаю", що, своєю чергою, створить загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці.

Він також закликав США не розігрувати "тайванську карту" контролю над Китаєм.

На тлі цього Управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 години 2 серпня до 00:00 години 6 серпня в частині акваторії Південно-Китайського моря проводитимуться військові навчання з бойовими стрільбами.

У зв'язку з цим захід всіх судів у райони, координати яких вказані на сайті відомства, заборонено.