США ввели санкції проти Кабаєвої і російських бізнесменів [ Редагувати ]
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США ввели обмеження проти низки російських бізнесменів і підприємців. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, колишня російська гімнастка, яку називають коханкою президента росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє офіційний сайт Мінфіну США.
Кабаєва також є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ).
Під обмеження також потрапили:
- колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв та його син,
- голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко,
- бізнесмен-мільярдер Олександр Пономаренко,
- власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков,
- заступниця генерального директора "Іннопрактики" Наталія Попова,
- підприємець Дмитро Пупмянський.
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