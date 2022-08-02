Росіяни ввечері випустили 8 ракет по Україні [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти 2 серпня випустили по Україні вісім крилатих ракет, сім з яких було знищено. Удар завдали з району Каспійського моря.
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Зазначається, що близько 17:00 росіяни застосовували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей нашої держави. Сім ракет збили сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну - винищувач авіації Повітряних Сил.
При цьому зафіксоване одне влучання у Львівській області - уражено ЗРК. Збитки та постраждалі уточнюються.
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