Російські окупанти 2 серпня випустили по Україні вісім крилатих ракет, сім з яких було знищено. Удар завдали з району Каспійського моря.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Зазначається, що близько 17:00 росіяни застосовували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей нашої держави. Сім ракет збили сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну - винищувач авіації Повітряних Сил.

При цьому зафіксоване одне влучання у Львівській області - уражено ЗРК. Збитки та постраждалі уточнюються.