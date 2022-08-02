У Миколаєві знову лунають вибухи [ Редагувати ]
Дим
Джерело: 24tv.ua
Джерело: 24tv.ua
Увечері 2 серпня в Миколаєві знову лунають вибухи. Деталей поки немає.
Повідомляється, що в прифронтовому місті чутні вибухи. На даний момент в регіоні оголошена повітряна тривога.
За даними місцевих ЗМІ, пролунало як мінімум п'ять вибухів.
по темі
Prev Next
02 серпня 2022 07:46 У Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах: є поранений
У вівторок, 2 серпня, близько 4 ранку, в декількох районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи
31 липня 2022 13:35 Кім підтвердив загибель Вадатурського під час обстрілів Миколаєва
Це сталося під час нічного масованого обстрілу
29 липня 2022 10:30 У Миколаєві після відбою повітряної тривоги пролунали вибухи: є жертви
У п'ятницю, 29 липня, у Миколаєві пролунали вибухи
26 липня 2022 10:41 Окупанти намагалися завдати ракетного удару по порту в Миколаєві
Ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури і автотранспортне підприємство