Венедіктова може стати послом в одній з країн Європи - Кулеба [ Редагувати ]
Джерело: Цензор.Нет
Колишній генпрокурор Ірина Венедіктова може очолити українське посольство у Швейцарії.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
На питання, чи дійсно кандидатура Венедіктової розглядається українською владою на посаду посла в Швейцарії, очільник українського МЗС відповів ствердно.
"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - цитує відповідь Кулеби видання.
Проте, варто нагадати, що остаточне рішення має ухвалити президент Володимир Зеленський, адже саме він видає укази про призначення чи звільнення очільників українських дипломатичних місій.
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