Колишній генпрокурор Ірина Венедіктова може очолити українське посольство у Швейцарії.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На питання, чи дійсно кандидатура Венедіктової розглядається українською владою на посаду посла в Швейцарії, очільник українського МЗС відповів ствердно.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - цитує відповідь Кулеби видання.

Проте, варто нагадати, що остаточне рішення має ухвалити президент Володимир Зеленський, адже саме він видає укази про призначення чи звільнення очільників українських дипломатичних місій.