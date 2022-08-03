Сотні людей евакуювалися з Донеччини до Кропивницького [ Редагувати ]
Велика евакуація з пекельного Сходу. До Кропивницького напередодні прибув перший спеціальний потяг з Покровська. А в ньому сотні евакуйованих людей із Донеччини. Більшість з яких поранені та дуже виснажені. Переселенців зустрічала наша Олена Бринза.
Жінки, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю. Усі вони - змушені були залишити свої домівки на Донеччині. У Кропивницькому їх першими зустрічають волонтери й надають необхідну допомогу.
Кілька валіз - це все, що змогла взяти із собою зі Слов'янська родина Ганни. Вона з чоловіком та двома дітьми, до останнього не хотіла полишати рідну домівку.
Ганна, переселенка м.Слов'янськ:
До последнего терпели, не хотели никуда уезжать, потому что как бы дом бросать, свое все, но мы выезжали уже у нас автовокзал разбомбили, уже не было сил терпеть, над головами почти пролетали снаряды и в огороды.
Денис, переселенець м.Слов'янськ:
Від рідних стін відірватися дуже важко, покидати рідну землю, як завжди для людини щось нове - це дуже великий стрес.
Евакуаційний потяг для дітей цієї родини став першою в житті... мандрівкою.
Ярослав, переселенець м.Слов'янськ:
Дуже класно, але дуже довго.
Даша, переселенка м.Слов'янськ:
Даша, як ти дорогу витримала? Довго їхали? - (киває головою).
Полишили рідні домівки й сімнадцятирічні студентки з Костянтинівки.
Ганна, переселенка м.Костянтинівка:
Остались родные все-таки, которые не оставили квартиру, сложновато было выезжать...
Марія, переселенка м.Костянтинівка:
Дома я оставила свою бабушку, это очень грустно на самом деле и очень хочется, чтоб это все побыстрее закончилось. Вот. Поэтому, бабушка, я тебя люблю (плаче).
Не полишили переселенці й своїх домашніх улюбленців.
Гала, переселенка:
Лежала все время, не ела, не пила, понимала, что нельзя в туалет ходить, ничего, все нормально. Главное, что мы все вместе.
Для людей, які щойно "з дороги", рятувальники розгорнули - намети.
Оксана Мачак, речниця ДСНС у Кіровоградській області:
Для харчування, намети для відпочинку, де можна переодягтись, переодягти дітей, намет психологічної допомоги. Також допомагали з дітками, дуже багато дітей було, допомагали їх навіть годувати, готували їм суміші.
Евакуйовуватись з Донеччини людей просять в обов'язковому порядку, особливо це треба зробити до настання холодів.
Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:
Тут чекають, тут Україна, сюди треба їхати, тут за них будуть дбати, любити й все зроблять для того, щоб їм було комфортно і вони змогли перезимувати, це найголовніше, там не буде ані тепла, ані світла, ви чули, дехто розповідає, що там немає з лютого світла. Треба їхати, треба рятуватися.
У Кропивницькому людей розселятимуть у комунальні заклади, а також пропонують проживання у селах.
Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА:
В різних місцях будем розселяти, і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будем розміщати й в школах, і в дитячих садочках, які не будуть задіяні в навчальному процесі, використовувати весь житловий фонд, не лише обласного центру, а й всіх районних центрів, міст, і сіл.
Усі евакуаційні потяги для вимушених переселенців - безкоштовні.
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