Велика евакуація з пекельного Сходу. До Кропивницького напередодні прибув перший спеціальний потяг з Покровська. А в ньому сотні евакуйованих людей із Донеччини. Більшість з яких поранені та дуже виснажені. Переселенців зустрічала наша Олена Бринза.

Жінки, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю. Усі вони - змушені були залишити свої домівки на Донеччині. У Кропивницькому їх першими зустрічають волонтери й надають необхідну допомогу.

Кілька валіз - це все, що змогла взяти із собою зі Слов'янська родина Ганни. Вона з чоловіком та двома дітьми, до останнього не хотіла полишати рідну домівку.

Ганна, переселенка м.Слов'янськ:

До последнего терпели, не хотели никуда уезжать, потому что как бы дом бросать, свое все, но мы выезжали уже у нас автовокзал разбомбили, уже не было сил терпеть, над головами почти пролетали снаряды и в огороды.

Денис, переселенець м.Слов'янськ:

Від рідних стін відірватися дуже важко, покидати рідну землю, як завжди для людини щось нове - це дуже великий стрес.

Евакуаційний потяг для дітей цієї родини став першою в житті... мандрівкою.

Ярослав, переселенець м.Слов'янськ:

Дуже класно, але дуже довго.

Даша, переселенка м.Слов'янськ:

Даша, як ти дорогу витримала? Довго їхали? - (киває головою).

Полишили рідні домівки й сімнадцятирічні студентки з Костянтинівки.

Ганна, переселенка м.Костянтинівка:

Остались родные все-таки, которые не оставили квартиру, сложновато было выезжать...

Марія, переселенка м.Костянтинівка:

Дома я оставила свою бабушку, это очень грустно на самом деле и очень хочется, чтоб это все побыстрее закончилось. Вот. Поэтому, бабушка, я тебя люблю (плаче).

Не полишили переселенці й своїх домашніх улюбленців.

Гала, переселенка:

Лежала все время, не ела, не пила, понимала, что нельзя в туалет ходить, ничего, все нормально. Главное, что мы все вместе.

Для людей, які щойно "з дороги", рятувальники розгорнули - намети.

Оксана Мачак, речниця ДСНС у Кіровоградській області:

Для харчування, намети для відпочинку, де можна переодягтись, переодягти дітей, намет психологічної допомоги. Також допомагали з дітками, дуже багато дітей було, допомагали їх навіть годувати, готували їм суміші.

Евакуйовуватись з Донеччини людей просять в обов'язковому порядку, особливо це треба зробити до настання холодів.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Тут чекають, тут Україна, сюди треба їхати, тут за них будуть дбати, любити й все зроблять для того, щоб їм було комфортно і вони змогли перезимувати, це найголовніше, там не буде ані тепла, ані світла, ви чули, дехто розповідає, що там немає з лютого світла. Треба їхати, треба рятуватися.

У Кропивницькому людей розселятимуть у комунальні заклади, а також пропонують проживання у селах.

Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА:

В різних місцях будем розселяти, і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будем розміщати й в школах, і в дитячих садочках, які не будуть задіяні в навчальному процесі, використовувати весь житловий фонд, не лише обласного центру, а й всіх районних центрів, міст, і сіл.

Усі евакуаційні потяги для вимушених переселенців - безкоштовні.