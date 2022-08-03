Пайки для бійців волонтери збиратимуть стільки, скільки треба

Волонтерський фронт тримає теж оборону. На Волині волонтери щодня збирають до півтисячі сухпайків для військових. Готові пакунки одразу ж відправляють на передову. Що до них кладуть і хто допомагає із забезпеченням? Про це у матеріалі моїх колег.

Мирослава почала збирати сухі пайки для бійців ще у 2014-му. Тож після 24 лютого чітко розуміла, куди спрямувати зусилля.

Мирослава Козань, координаторка проєкту "Волинський сухпайок":

З 2014 року все пораховано. Це денний раціон бійця, хоча, буває так, що два бійці на цей раціон нормально харчуються день. Це ті, які йдуть на бойові виходи, це розвідники, яким потрібно мати саме цю їжу.

Тетяна з тимчасово окупованої Голої Пристані на Херсонщині - приходить сюди, як на роботу. Кожен набір складає з думками про те, як рідний дім звільнять від окупантів.

Тетяна, волонтерка:

Хоч одну закладну на 70-75 ми робимо кожен день. Вдячна, що потрапила в цей проєкт і допомагаю бійцям.

До кожного пакунка кладуть підставку для вогню, сухий спирт, що горить без диму й не видає позицій, спеціально оброблені сірники й таблетки для знезараження води. А ще - харчі.

Мирослава Козань, координаторка проєкту "Волинський сухпайок":

Кладемо м'ясну консерву, рибну консерву, "Мівіну", або кашу, або картопляне пюре, залежно від того, що маємо. Обов'язково кладемо набір сухофруктів, обов'язково галети. Обов'язково йде супчик швидкого приготування. Це цукор, кава маккофе, два чаї.

Сухофрукти та горіхи привозять небайдужі. Деякі складові пайків надсилають і з-за кордону.

Інна Кравчук, волонтерка:

Це додаткова енергетика. Можна перекусити в умовах, коли немає їжі, можна дістати собі такий наборчик і поїли. Звичайно, хочеться, щоб солоденьке було. Тут даємо ізюм.

Щотижня волонтерам Віктор Ружевич привозить батончики із сухофруктів, які робить його сім'я. За високу поживність їх охрестили "енергетичними бомбочками".

Віктор Ружевич, волонтер:

Дев'ять складових. Фініки. Все це необхідно для укріплення імунної системи, для відновлення сил, дуже збагачені калієм, магнієм, які дуже необхідні для військових. Калій - це серцево-судинна система.

За день луцькі волонтери виготовляють від ста до півтисячі сухих пайків. Кожен герметично запаковують.

Получається понад 200 штук, то тут роботи вистачає. Герметичний целофан, доставимо і буде сухий для бійців сухпайок.

Волонтери ще й вигадують нові рецепти.

Звичайне сало мелене зі спеціями - це йде не на одного бійця, на підрозділ. Сіли і з'їли пакет. Приностьте сало.

Пайки для бійців волонтери збиратимуть стільки, скільки треба. Головне, щоб було з чого.