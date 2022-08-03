Фронт світла… У Чернівцях виготовляють окопні свічки для військових. Бляшанки з-під консерв, картон та недогарки, які зазвичай потрапляють на смітник, нині перетворюються на рятівне джерело тепла на передовій. Про технологію та особливості виробництва Ольга Лучек розкаже.

На висоту баночки ми відрізали картон, беремо фітіль, також він з картону і на цей фітіль закручуємо равлика.

І топимо віск. Так народжуються свічки для захисників на передову. Окопні...

Пані Ольга розповідає, аби виготовити окопну свічку, необхідні жерстяні бляшанки, гофрований картон і парафін чи віск. У бляшанку втрамбовують картон, а потім у кілька шарів заливають віск. Той повинен бути достатньо гарячим, аби встиг просочити картон.

Ольга, волонтерка:

Ми просто заливаємо це все воском, обов'язково просочуємо фітіль, він тоді легше запалюється. Ось ви можете побачити, що воску йде досить багато.

Одна така бляшанка горить до шести годин. Волонтерам допомагає і міський палац дітей та юнацтва. Саме сюди небайдужі приносять згарки старих свічок, парафін та віск, бляшанки та картон. Майстрині розповідають, потреба у них є постійно, адже бійці часто замовляють на передову окопні свічки.

Павло, житель Чернівців:

Я мамі несу речі для свічок, там бутилки і ще щось таке. Вона робить їх, бо у воєнних нема світла просто.

Богдан, переселенець з Луганщини:

Є така корзина гігантська, де написано гуманітарна допомога армії, я туди кинув хрумкі палички й Україна найкраща країна. І ще у мене є дуже сумна історія, мій двоюрідний брат загинув, ці москалі...

Мати шестирічного Богданчика Тетяна також тут допомагає виготовляти свічки. І не лише їх...

Тетяна, переселенка з Луганщини:

Приходимо, займаємося на цей момент саме плетінням кікімор. Якщо колись тримали гачок в руках, то нічого складного немає. Ми ж для перемоги працюємо.

Тим часом пані Інга підкинула до чайника чергові згарки і поки вони топляться часу не гає. Одразу береться плести килимки. Ними жінка облаштовує бомбосховища.

Інга, волонтерка:

Це повністю реюс, це старі речі випрані, які ріжуться на клаптики й робиться така мозаїка, це дуже старовинна техніка ручної роботи. Це все вживані речі. Нічого на вітер ми не спускаємо. Особливо по ночах, коли тривога так заспокоює.

І от партія окопних свічок готова. Отож, тестуємо.

Можна зігріти стакан води, можна зігріти консерву, можна в металевій мисочці чи каструльці підігріти їжу.

Така окопна свічка не боїться ні вологи, ні вітру. Вона легко може освітити окоп чи підвал, обігріти бліндаж, швидко закип'ятити воду та навіть розігріти обід.