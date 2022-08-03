Машини можна обладнати навіть кріпленням для будь-якої зброї

У Рівному волонтери та умільці відправляють на фронт легкі всюдихідні машини. Саморобні багі на відміну від класичних - повнопривідні й долають будь-яке бездоріжжя. А ще - вони прості в експлуатації та ремонті.

Як виглядають бойові багі - українського "хендмейд" виробництва - бачила Сніжана Сидорук.

Цей монстр, як я кажу, поставили резину з МТЗ-80, пружини, усілені салінблоки, танкова резина, мотор перебраний добавлено десь 20 лошадєй.

Цей багі - саморобний. Його зробили на базі старенького "Мітсубісі Паджеро". Від японської автівки лишилися лише рама та сидіння.

Сидіння зроблені остались стаціонарні для удобства даже з електрикою паски безпеки. Ну, також в ньому стоїть лебедка, яка витягує, ми пробували 131-го з грязі витягувать.

Автомайстер Петро Гай пояснює, що після такого тюнінгу машина стала всюдиходом. Розганятися може до ста сорока кілометрів, і будь-які перешкоди долає з легкістю.

Ще одну змайстрували з "Хюндай галоппера".

Петро Гай, автомайстер:

Перероблено майже все. Мотор сфорсували, забрали верхню раму - зварили саморобну.

Ці саморобні машини, на відміну від класичних багі, - повнопривідні. Долають будь-яке бездоріжжя.

Рівненські волонтери кажуть, ці автівки замовили у них військові.

Андрій Друзенко, волонтер:

Це був запит від мого товариша, який служить. Тому що вони на кордоні з білорусією та й в принципі всюди де є передова лінія - там завжди, як правило, немає доріг.

Всі багі роблять з повнопривідних японських позашляховиків. Одна з основних умов - висока ремонтна придатність та простота в експлуатації. Після того як автівку зібрали, обов'язково проводять випробування.

Зорян Наумець, волонтер:

Експлуатували, пробували їхати їздити в горах, скажімо давати сильно цим машинам перцю. То, що мало зламатися, воно зламалося, воно було замінене. В болото на них лізли таке досить сильне болото.

Тест-драйв машині провів і рівненський автогонець - чемпіон України з трекових перегонів Микола Пелешок.

Микола Пелешок, чемпіон України з трекових перегонів:

Безумовно дуже все тут продумано без зайвих: дуже інформативні прилади, тобто температура, наявність пального ключ старт. Абсолютно досконалий автомобіль для воєнних потреб.

Ці машини, кажуть розробники, можна обладнати навіть кріпленням для будь-якої зброї.

Андрій Друзенко, волонтер:

Ми під запити військових можемо поставити любе обладнання, любе. Чи під міномети, чи під ДШК.

Такий всюдихід обходиться до семи тисяч доларів. Майстри кажуть, готові побудувати ще кілька моделей багі.

Зорян Наумець, волонтер:

Якщо ми не воюємо зі зброєю в руках - ми таким чином просто долучаємося до нашої перемоги. Наш скромний вклад в загальну справу.

Один з автомобілів передадуть на кордон з білорусією, інший - рівненській теробороні. У планах - зробити всюдихід на десятьох бійців.