Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що вся територія України буде звільнена від окупантів і це, на його думку, цілком реально. Про це він сказав під час брифінгу.

На запитання, чи можна повернути Херсон під контроль України Кулеба відповів: