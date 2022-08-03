"Звільнення усієї території України є реалістичним" - Кулеба [ Редагувати ]
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що вся територія України буде звільнена від окупантів і це, на його думку, цілком реально. Про це він сказав під час брифінгу.
На запитання, чи можна повернути Херсон під контроль України Кулеба відповів:
Звільнення всієї території України є реалістичним.
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