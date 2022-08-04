В Україні анонсували масову приватизацію: що продаватимуть з 1 вересня [ Редагувати ]
З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей заявив, що продаватимуть об’єкти, які роками не використовуються.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - сказав він.
Водночас за словами прем’єр-міністра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.
"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - сказав Шмигаль.
Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.
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