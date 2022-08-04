Окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс" [ Редагувати ]
Фото: pravda.com.ua
В ніч на 4 серпня окупанти випустили по Одеській області ракету "Онікс". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Вона розірвалася у повітрі.
Окупанти намагалися атакувати Одеську область з тимчасово окупованого Криму. Вони використали протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.
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