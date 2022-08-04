В ніч на 4 серпня окупанти випустили по Одеській області ракету "Онікс". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Вона розірвалася у повітрі.

Окупанти намагалися атакувати Одеську область з тимчасово окупованого Криму. Вони використали протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.