З портів Великої Одеси вийшов перший караван з українським збіжжям. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до покупців в Туреччині, Великій Британії та Ірландії.

За даними Спільного координаційного центру в Стамбулі:

Polarnet доставить 12 тис. тонн зерна до турецького порту Карасу;

Navistar доставить 33 тис. тонн вантажу до ірландського Рінгаскідді;

Rojen доставить 13,041 тис. тонн до британського Тиспорту.

Відправлення суден напередодні схвалив спільний Координаційний центр. Його створення було погоджено у рамках угоди про вивезення українського зерна, укладеної 22 липня у Стамбулі. Зерно вивозитимуть з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного.

Нагадаємо, що перше судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з Одеси 1 серпня, воно прямує до Лівії.