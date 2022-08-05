Два судна з зерном вийшли з порту Одеси [ Редагувати ]
Судно Navistar, завантажене кукурудзою, вийшло з порту в Одесі, повідомляє телеканал "Аль-Джазіра". Також з порту вийшов суховантаж Rojen, випливає з даних сервісу marinetraffic.ru.
Navistar везе 33 тис. тонн зерна до Ірландії, Rojen - 13 тис. тонн до Великої Британії. Ще одне судно має вирушити сьогодні, 5 серпня, з порту в Чорноморську.
Відправлення судів напередодні схвалив спільний Координаційний центр. Його створення було погоджено у рамках угоди про вивезення українського зерна, укладеної 22 липня у Стамбулі. Зерно вивозитимуть з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Перше судно вийшло з Одеси 1 серпня, воно прямує до Лівії.
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