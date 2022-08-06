Світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без москви. Проблема в тому, що дехто "зацікавлений" у продовженні цього конфлікті. Про це заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє Reuters.

Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення.

Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та рф", втім, не уточнив які саме.