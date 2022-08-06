"Неможливо закінчити війну, ігноруючи москву": у Ердогана зробили гучну заяву [ Редагувати ]
Світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без москви. Проблема в тому, що дехто "зацікавлений" у продовженні цього конфлікті. Про це заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє Reuters.
Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення.
Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та рф", втім, не уточнив які саме.
Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози.
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