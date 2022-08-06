На фронті загинув вихованець ФК "Динамо" (Київ) Дмитро Півень. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Дмитро з дитинства мріяв стати професіональним футболістом, записався до ДЮФШ "Динамо", але з ігровою кар’єрою не склалося. З моменту початку повномасштабної війни він записався до лав Збройних сил України.

Не маючи бойового досвіду, Дмитро з позивним "Птаха" пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі".

У цей же час, як колишній футболіст, організовував із побратимами футбольні баталії, аби хоч якось розважити себе в тих умовах, в яких перебували хлопці.

Поховають Дмитра Півня на Берковецькому кладовищі у суботу, 6 серпня. Попрощатися з Героєм можна о 10:30 біля центрального входу.

Нагадаємо, на Донбасі загинув ексфутболіст "Динамо" та "Ворскли" Сергій Баланчук.