На фронті загинув вихованець київського "Динамо" [ Редагувати ]
На фронті загинув вихованець ФК "Динамо" (Київ) Дмитро Півень. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Дмитро з дитинства мріяв стати професіональним футболістом, записався до ДЮФШ "Динамо", але з ігровою кар’єрою не склалося. З моменту початку повномасштабної війни він записався до лав Збройних сил України.
Не маючи бойового досвіду, Дмитро з позивним "Птаха" пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі".
У цей же час, як колишній футболіст, організовував із побратимами футбольні баталії, аби хоч якось розважити себе в тих умовах, в яких перебували хлопці.
Поховають Дмитра Півня на Берковецькому кладовищі у суботу, 6 серпня. Попрощатися з Героєм можна о 10:30 біля центрального входу.
Нагадаємо, на Донбасі загинув ексфутболіст "Динамо" та "Ворскли" Сергій Баланчук.
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