У Кремлі істерика через санкції. Путін звинуватив Захід в порушенні зобов'язань у рамках Світової організації торгівлі. І тепер намагається знайти союзників для обходу обмежень.

Від лютого російський ринок покинули майже тисяча світових компаній. Як наслідок - федерація стрімко летить у радянське минуле. Там, як і 40 років тому, знову з'являються... крамниці для обраних - з імпортом. На кшталт давнішньої "Берьозки". А ще активно працює чорний валютний ринок, як у 90-х. Детальніше про санкційну машину часу - Марина Біленька.

Москва, санк-петербург та інші великі міста рф - прощаються з "Ейч енд Емом". Цього тижня шведський виробник бюджетного модного одягу - вперше з березня відкрив двері своїх крамниць: допродають запаси зі складів і остаточно виходять з російського ринку.

Я пришла в детский отдел, потому что везде продается жуткое уродство. А в "Эйч енд Эме" хоть более-менее приличные вещи в детском.

Сотні покупців вишикувалися за дверима фірмових магазинів у кілька рядів. За даними ЗМІ, в мережі навіть з'явилися оголошення про продаж місця в черзі за 500 рублів - це майже 300 гривень.

Поэтому мы здесь и стоим. Ну что делать, будем покупать то, что есть, во что буду влезать.

"Ейч енд Ем" працював у рф 13 років. За цей час встиг відкрити 168 крамниць. Продаж своїх товарів в росії бренд зупинив ще другого березня. Розпродаж залишків зі складу триватиме невизначений термін. Назавжди і безповоротно компанія піде разом з останніми футболками й джинсами. Ліквідація російського бізнесу вартуватиме їй майже 200 мільйонів доларів.

Голосно і гордо - рф не раз заявляла про необхідність розвитку власних потужностей для ефективної заміни імпорту. З виходом компаній "Пепсі" та "Кока-Кола" - звільнилася суттєва доля на ринку безалкогольних напоїв. За неї нині борються кілька російських виробників.

Наталія Сахніна, генеральний директор компанії "Чєрноголовка":

В связи с возможным уходом западных компаний с рынка, мы были, есть и будем главным российским производителем напитков. И мы надеемся и работаем над тем, чтобы получить безусловное лидерство на рынке напитков рф.

У мережі росіяни дегустують нові чорно-помаранчево-зелені трунки. Більшість погоджуються, що нічого спільного з оригінальними колою, фантою і спрайтом - вони не мають. Подекуди оригінальні напої досі можна знайти у супермаркетах. Утім запаси стрімко тануть, а нових постачань - не буде.

Деякі росіяни узялися самі вигадувати заміну іноземній газировці.

Берем пакет вот так берем поудобнее. Ножницы, отрезаем кусочек, можно побольше. Вот, и все содержимое… ой, пи**** все завалилось, получилась ху***.

Страждає у рф не лише наповнення, а й обгортка. Спершу з росії пішов виробник фарби для пакування. А тепер - після 62 років роботи - йде і сам "Тетрапак". Кілька тижнів тому, на міжнародному економічному форумі в санкт-перетбурзі пропагандистка маргарита симоньян продемонструвала путіну як в росії внаслідок санкцій постраждав ланцюг постачання. Очільник кремля заявив, що пакування для країни не є пріоритетом.

Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее? Сейчас и будущим поколениям. Или иметь упаковку сегодня? Если у нас не будет суверенитета, то у нас в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла.

Намагання путіна патріотично продати росіянам дефіцит - не спрацьовує. Громадяни все одно тягнуться до західного продукту, якого меншає.

А днями у підмосков'ї згорів гігантський склад, який належав одному з найбільших маркетплейсів у рф. Його збитки становлять понад 10 мільярдів рублів. Правоохоронці підозрюють підпал.

Ще одним ударом для простого росіянина, чи радше ляпасом, стала новина про повернення "Берізок".

Це закриті крамниці часів радянського союзу, де продавали імпорт та дефіцит за валюту, або чеки Банку для зовнішньої торгівлі СРСР.

Так как хранение иностранных денежных знаков приравнивалось к госизмене, а заработать заветные чеки можно было только в загранкомандировке, оказывая экономическую или военную помощь диким, но братским народам, выбравшим социализм, то особого ажиотажа в "Березках" не наблюдалось.

Аналог саме таких крамниць, які працюватимуть в режимі "дьюті-фрі" російська влада пропонує відкрити у москві та санкт-петербурзі. Там продаватимуть алкоголь, тютюн, парфумерію та косметику, кондитерські вироби, смартфони, ювелірні прикраси й годинники. Щоправда, як і в радянському союзі - купити усе це зможуть лише дипломати, консули та їхні сім'ї, а також співробітники міжнародних організацій.

А поки російська торгівля вертається у часи СРСР, тамтешньому валютному ринку передали привіт 90-ті.

Як повідомляє "Бі-Бі-Сі", у москві затримали чотирьох зловмисників, які організували мережу нелегальних пунктів обміну валюти. Відмити ділкам вдалося понад 25 мільйонів рублів. І ця новина, стверджують журналісти, свідчить про розквіт чорного валютного ринку. По-перше, в росії існує дефіцит іноземної готівки, по-друге, з березня для громадян діє цілий спектр валютних обмежень. І замість того, щоб їх скасувати - центробанк пролонгував їх на рік. Зокрема, це стосується і зняття валюти з рахунків.

Банк росії змушений зберігати зазначені та інші обмеження щодо готівкової валюти у зв'язку з санкціями, що діють проти росії, які забороняють її фінансовим інститутам купувати готівкову валюту в західних країн.

У кремлі істерика на тлі санкцій, - пише видання "Голос Америки". Там критикують обмеження Заходу, які вирвали величезний сегмент з російської економіки,

Призвели до виходу з країни тисяч компаній, нестачі товарів та зростання інфляції. Отож нині рф в активному пошуці союзників.

У росії залишилося не так багато друзів. А деякі з них і самі десятиліттями живуть під санкціями. Та навіть вони не поспішають протягувати руку путіну. Якщо в Брюсселі, чи Вашингтоні дізнаються - це може спричинити додатковий тиск Заходу.

А так ризикувати заради москви - наразі ніхто не готовий.