Росія має деокупувати не лише українську територію, а й грузинську - МЗС [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Сьогодні, 7 серпня, виповнюється 14 років з початку збройної агресії росії проти Грузії. Країна-агресор продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людиней на цих територіях.
При цьому Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні - окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - говорится в повідомленні.
МЗС переконано, що зупинити агресивну політику росії можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційного режиму проти рф та всебічній підтримці країн, проти яких кремль здійснює агресію.
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