У Черкасах, під патронатом українсько-швейцарського проекту DECIDE Summer Clubs, запрацював безкоштовний літній табір для школярів [ Редагувати ]
Ми вдома - в Україні. Під таким девізом у Черкасах, під патронатом українсько-швейцарського проекту DECIDE Summer Clubs, запрацював безкоштовний літній табір для школярів. Як організували дозвілля і чи подобається воно дітям? Розпитували колеги.
Валерія - з Херсонщини. До дитячого клубу прийшла, аби не нудьгувати на самоті.
Валерія Іванова, відвідувачка табору:
Ми жили недалеко от Чернобаевки, там сильно были взрыви, там все летало - было очень плохо, когда мы выехали перший раз - не смогли выехать, второй раз уже выехали нормально. Я два месяца была одна, думаю, ну табир, может быть там будет интересно, не буду дома вечно сидеть.
Тут і справді не до нудьги. Команди, девізи, випробування. У таборі чимало локацій. Хтось із дітей - на зустрічі із надзвичайниками чи поліцейськими.
Інші плетуть браслети, чи змагаються на спритність. Для охочих до навчання - лекції. Ось кількадесят дітей різного віку вивчають основи демократичного ладу.
Серед активних учасників клубу і Анна.
Анна Афанасьєва, відвідувачка табору:
Просто тут може кожен висловити свою думку, тебе може хтось підтримати, може хтось ні, але він тебе не осудить, просто висловить свою іншу думку.
Літній клуб на території однієї з міських шкіл організували в межах українсько-швейцарського проекту. Іноземці придбали потрібні матеріали, а для тренерів клубу провели навчання, адже вони мають справу з дітьми у нестабільному емоційному стані.
Оксана Пишна, тренер:
По-перше, ми говоримо про стрес, що це таке, як розпізнати його, як справлятись з ним , щоб це було безболісно, намагаються емоції, які викликають у дітей ті чи інші події, спрямувати у правильне русло.
У літньому клубі візьме участь 450 дітлахів, їх розподілили на кілька змін. І одне з головних завдань - допомогти юним переселенцям відчути себе розкутіше.
Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас:
Це, звичайно, питання такої інтеграції внутрішньо перміщених осіб у життя наших містях, тому що це наші діти вже, з першого вересня вони почнуть навчання в наших черкаських школах і треба, щоб вони вже почали процес адаптації.
З початку повномасштабного вторгнення росії до навчального у процесу у Черкасах долучилося понад 800 дітей. А літні клуби допоможуть відвідувачам почуватися впевненіше, розкрити таланти і хоча б трохи відпочити.
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