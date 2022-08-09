Війська росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, сьогодні близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо, обійшлося без жертв.

Також вранці під обстрілами був населений пункт Лимани в Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.

Близько третьої години ночі ворожі війська обстріляли смт Березнегувате у Баштанському районі. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих і пошкодження зараз уточнюється.