З Донецької області за останні шість днів вдалося евакуювати понад 3 тисячі місцевих жителів. Вивезення людей триває.

Про це повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram у вівторок, 9 серпня.

"За останні шість днів евакуйовано понад 3000 громадян, з них близько 600 дітей та 1400 жінок. Обов'язкова евакуація продовжується. Загалом з початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 млн громадян», - сказав він.

Тимошенко також додав, що зараз іде відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.

На сьогодні кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду така: