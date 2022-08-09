Евакуація з Донеччини: вже вивезли понад 3 тисячі людей - Тимошенко [ Редагувати ]
З Донецької області за останні шість днів вдалося евакуювати понад 3 тисячі місцевих жителів. Вивезення людей триває.
Про це повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram у вівторок, 9 серпня.
"За останні шість днів евакуйовано понад 3000 громадян, з них близько 600 дітей та 1400 жінок. Обов'язкова евакуація продовжується. Загалом з початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 млн громадян», - сказав він.
Тимошенко також додав, що зараз іде відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.
На сьогодні кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду така:
- Харківська область - 10 297 об'єктів
- Житомирська область - 2 828 об'єктів
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