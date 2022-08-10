Повня 12 серпня: головні заборони дня [ Редагувати ]
У п'ятницю, 12 серпня, о 04:36 по Києву відбудеться повня - супутник Землі перебуватиме у знаку Водолія.
Це остання повня літа поточного року, яка більше відома під назвою "Осетрова". Згідно з прогнозом астрологів, це буде один із найважчих періодів - він загрожує людям конфліктами та погіршенням самопочуття.
У багатьох з нас може з'явитися сильне роздратування, а також бажання позбутися чогось чи когось у житті. Зірки радять людям присвятити спокійним заняттям, уникаючи емоційного навантаження – це варто робити в період із 10 по 14 серпня.
Для цього ідеально підійдуть медитації, відпочинок, творчість, читання книжок, прогулянки, саморозвиток. У ці дні не слід планувати важливих заходів та відвідувати місця скупчення людей.
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