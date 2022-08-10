У Бахмуті внаслідок обстрілу загинуло 7 людей, 6 поранені (фото) [ Редагувати ]
Сім людей загинули та шість поранені внаслідок обстрілу Бахмута на Донеччині. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
10 серпня 2022 року ворожа армія РФ обстріляла центральну частину міста Бахмут Донецької області.
Снаряди загарбників влучили у магазини, приватні домівки та багатоповерхівки, внаслідок чого загинули семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
За попередніми даними, російські окупанти вкотре використали проти мирного населення РСЗВ "Ураган".
Наразі дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі.
Лонецькі рятувальники повідомили, що обстріл відбувся об 11:40, виникло 4 пожежі. Станом на 16:00 рятувальники ліквідували пожежі балкона квартири 9-поверхового житлового будинку, двох приватних житлових будинків та покрівлі 2-поверхової будівлі підприємства.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко виклав фотографії ворожих обстрілів Бахмута.
Нагадаємо, що через обстріл росіянами Сумщини 10 серпня деякі населені пункти залишилися без газопостачання.
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