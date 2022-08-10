Росіяни обстріляли Сумську область: деякі населені пункти залишилися без газу [ Редагувати ]
Обстріл Сум
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
Російські окупанти обстріляли Хотінську громаду з артилерії. Внаслідок атаки був пошкоджений газопровід.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Зазначено, що частина населених пунктів залишилися без газу.
Наразі спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу.
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