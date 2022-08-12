Залужний направив в Міноборони важливе прохання щодо студентів [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить дозволити виїзд за кордон для українських студентів.
Про це повідомляє в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина.
За її словами, Залужний до Дня молоді зробив подарунок українським студентам.
"Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти", - зазначила вона.
Вона додала, що тепер рішення за Кабінетом міністром і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.
Зазначимо, на сьогодні студентам, аспірантам і докторантам українських вишів заборонений виїзд з країни, незважаючи на те, що вони не підлягають мобілізації.
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