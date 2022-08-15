У порту "Південний" на Одещині сьогодні завантажили українським збіжжям чергове судно. Але його вантаж особливий. Він перший, що попрямує зерновим коридором до Африки, у рамках Всесвітньої продовольчої програми.

За процесом зранку спостерігали представники ООН та уряду України. Усі подробиці - дивіться далі.

Балкер "Брейв Комендер" під прапором Ліберії вважається Велетнем серед інших суден. Сьогодні у порту "Південний" його завантажили українською пшеницею. Двадцять три тисячі тонн збіжжя найближчим часом вирушать до порту Джибуті в Ефіопії.

Такий рейс здійснюється у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Представниця організації подякувала Україні за розв'язання гуманітарних питань світового масштабу.

Маріана Уорд, заступниця регіонального директора Всесвітньої продовольчої програми:

Торік продукти з України годували чотириста мільйонів людей по всьому світу. Її ми доставляли в Сомалі, Ефіопію, Судан, до всіх місць, які цього потребують. Тож ми дуже сподіваємось, що це дасть нам можливість так само придбати тут продовольство. І купувати навіть більше. Світу та Всесвітній продовольчій програмі Потрібна їжа з України!

За даними ООН, населення п'яти африканських країн - зокрема, й Ефіопії - вже голодує, ще двадцять держав - балансують на межі голоду. Тож у міжнародній організації сподіваються на зростання обсягів транспортування агропродукції з України.

Деніз Браун, координатор з гуманітарних питань ООН в Україні:

Що ж до населення України: ця ініціатива має підтримати українських фермерів, українську економіку. Ми вже чули від керівництва порту, що він був закритий місяцями. Це впливає на суспільство, впливає на країну. Згідно з даними на минулий тиждень, вісімнадцять мільйонів українців потребують нашої допомоги. Зима наближається - і відповідь на цей виклик абсолютно необхідна!

І в українському уряді кажуть: Готові нарощувати обсяги експорту. Нагадаю, це стало можливим завдяки Ініціативі про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угоду наприкінці липня підписали у Стамбулі представники України, Туреччини та ООН.

Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України:

Якщо говорити загалом - ініціатива працює: уже більше півмільйона тон ми відправили з трьох наших портів. Сподіваюсь, що в наступному місяці в вересні ми вийдемо приблизно на ті обсяги, на які ми сподівались: це приблизно - для перших місяців ми планували - три/три з половиною мільйонів тонн. А далі ми хочемо вийти на рівень, який був у нас до війни.

У Мінінфраструктури сподіваються, що вже восени зможуть відправляти зерновим коридором до ста суден щомісяця. Принаймні, попит на перевалку постійно зростає і зараз - цитую - десятки і десятки суден стоять у черзі, щоб мати можливість зайти в українські порти.