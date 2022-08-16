Окупанти вдарили ракетами по Харкову [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 16 серпня, окупанти вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомляється у Telegram мера Ігоря Терехова.
Зачепило більшість районів міста.
Обстріляні були п'ять з дев'яти районів Харкова. За словами Терехова, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.
Вночі о 02:15 обстріляні відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони.
Про постраждалих інформації на цей час немає.
У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.
Після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.
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