У вівторок вночі, 16 серпня, окупанти вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомляється у Telegram мера Ігоря Терехова.

Зачепило більшість районів міста.

Обстріляні були п'ять з дев'яти районів Харкова. За словами Терехова, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.

Вночі о 02:15 обстріляні відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони.

Про постраждалих інформації на цей час немає.

У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.

Після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.