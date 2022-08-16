У вівторок, 16 серпня, з двох портів Одеси вийшло п'ять суден з українським зерном. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

Всього з українських портів з вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, два з "Південного" і три з "Чорноморська.

Також сьогодні спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться в українські порти.