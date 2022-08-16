З портів Одеси вийшли ще п'ять суден з українським зерном [ Редагувати ]
У вівторок, 16 серпня, з двох портів Одеси вийшло п'ять суден з українським зерном. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
Всього з українських портів з вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, два з "Південного" і три з "Чорноморська.
Також сьогодні спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться в українські порти.
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