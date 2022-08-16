Верховна Рада не захотіла повертати акциз на пальне. Урядовий законопроєкт №7668 не змогли включити до порядку денного, повідомляється на сайті парламенту.

Парламент двічі голосував за розгляд законопроєкту, але двічі не зміг набрати достатньої кількості голосів. В обох випадках не вистачило лише 8 голосів.

Пов'язаний із ним законопроєкт №7669 до порядку денного включили. Цей законопроєкт скасовує норму, яка забороняє під час воєнного стану використовувати дорожній фонд (формується в основному з надходжень від акцизу на пальне) для ремонту доріг і мостів.

Акциз на пальне скасували у березні в межах лібералізації податкового законодавства на період воєнного стану. Тоді ставка була диференційованою:

для бензину - 213,5 євро;

дизелю - 139,5 євро,

автогазу - 52 євро.

Зараз уряд пропонує встановити єдину ставку акцизу 100 євро за 1000 літрів для усіх видів пального: моторних бензинів, важких дистилятів та інших нафтопродуктів, скрапленого газу, бутану та ізобутану.

Пільгову ставку податку на додану вартість - 7% замість довоєнних 20% - Кабмін і Верховна Рада поки що не планують скасовувати.

Нагадаємо, що Рада підтримала надання одноразової грошової виплати у разі інвалідності чи смерті через війну.