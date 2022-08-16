Рада відмовилась повертати акциз на пальне [ Редагувати ]
Верховна Рада не захотіла повертати акциз на пальне. Урядовий законопроєкт №7668 не змогли включити до порядку денного, повідомляється на сайті парламенту.
Парламент двічі голосував за розгляд законопроєкту, але двічі не зміг набрати достатньої кількості голосів. В обох випадках не вистачило лише 8 голосів.
Пов'язаний із ним законопроєкт №7669 до порядку денного включили. Цей законопроєкт скасовує норму, яка забороняє під час воєнного стану використовувати дорожній фонд (формується в основному з надходжень від акцизу на пальне) для ремонту доріг і мостів.
Акциз на пальне скасували у березні в межах лібералізації податкового законодавства на період воєнного стану. Тоді ставка була диференційованою:
- для бензину - 213,5 євро;
- дизелю - 139,5 євро,
- автогазу - 52 євро.
Зараз уряд пропонує встановити єдину ставку акцизу 100 євро за 1000 літрів для усіх видів пального: моторних бензинів, важких дистилятів та інших нафтопродуктів, скрапленого газу, бутану та ізобутану.
Пільгову ставку податку на додану вартість - 7% замість довоєнних 20% - Кабмін і Верховна Рада поки що не планують скасовувати.
Нагадаємо, що Рада підтримала надання одноразової грошової виплати у разі інвалідності чи смерті через війну.
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