В Україні планують скасувати пільгового оподаткування на пальне [ Редагувати ]
В Україні планують скасувати пільгове оподаткування на пальне. Законопроєкт було внесено до Верховної Ради.
Тексту на сайті Ради поки що немає.
Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, згідно з його інформацією, законопроєкт передбачає:
повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення;
повернення ПДВ на паливо до 20%.
Наразі ПДВ становить 7%.
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