В Україні планують скасувати пільгове оподаткування на пальне. Законопроєкт було внесено до Верховної Ради.

Тексту на сайті Ради поки що немає.

Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, згідно з його інформацією, законопроєкт передбачає:

повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення;

повернення ПДВ на паливо до 20%.

Наразі ПДВ становить 7%.