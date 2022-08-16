В одному з ОСББ Дніпра вже готуються до тяжкої зими [ Редагувати ]
Ліміти газу будуть менші, а ціна - утричі вища. Такі невтішні прогнози на опалювальний сезон в Україні. В одному з ОСББ Дніпра вже готуються до тяжкої зими.
Мають власну котельню і щоб у квартири подати тепло, мають закупити паливо у газопостачальної компанії. Вже середина серпня, а угоди і досі не підписані. Монополіст лише анонсує все жорсткіші і жорсткіші умови.
Жителі цих багатоповерхівок іще у 2010-му створили ОСББ. Мають власне опалення, а відповідно і суми у платіжках - менші. На технічному поверсі, - дахова котельня. Гарячою водою та теплом квартири забезпечують ось ці модулі.
Володимир дозволяє нам зазирнути до свого царства. Доступ до котельні має обмежене коло людей - лише Володимир і фахівці, що обслуговують обладнання. Вперше за роки роботи котельні всі термометри тут показують нулі.
Володимир - фахівець з обслуговування котельні:
На общем собрании жильцов принято решение - горячую воду мы не используем, а отопление нам не надо, и так тепло. Дойдем до отопительного сезона, будем смотреть по температуре. Будем включать тогда, когда по закону или по решению руководства города.
Вентилі на газорозподільчому пункті - запломбовані. Бо не відомо за якою ціною буде газ восени та чи буде взагалі, пояснює голова ОСББ. На вулиці вже середина серпня, а розуміння, чи буде тепло й гаряча вода в оселях - немає.
Ольга Погребна - голова ОСББ:
Коли вже будуть ліміти, коли вже будуть підписані договори з нашою постачальною компанією, це газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Тоді він запрацює і в нас буде тепло буде, газ.
Перейти на централізоване опалення тут неможливо, бо тиску в загальній системі не достатньо для повноцінної подачі тепла у будівлі висотою 15 поверхів. Не маючи альтернативи, в ОСББ вимушені миритися з умовами газового монополіста.
Ольга Погребна - голова ОСББ:
Що стосується лімітів, то нас попереджали, що можливо на 10 відсотків ліміти будуть зменшені.
Мешканці будинків побоюються, що тепло для них буде цьогоріч значно дорожчим!
Ольга Погребна - голова ОСББ:
Проблема ОСББ взагалі в тому, що чомусь нас не визнають як населення. Тобто газові компанії ставлять до ОСББ як до комерційних підприємств. Ставлять нас з комерційними компаніями, які заробляють гроші на опаленні, але ж ми навіть не надаємо послуг. ОСББ - це колективний споживач комунальних послуг для своїх послуг, для своїх мешканців, для своїх співвласників.
Для побутових споживачів тариф складає трохи більш як 7 гривень за куб. А комерційні організації платять учетверо більше. Арифметика не складна. Якщо минулого опалювального сезону за тепло у квартирі розміром 100 квадратних метрів платили півтори тисячі гривень, уже цієї зими суми у платіжках можуть сягнути 5-ти тисяч! На випадок, якщо газу не буде взагалі, в ОСББ вже закупили бензинові генератори. Аби хоч безперебійне електропостачання забезпечити.
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