Окупанти мають частковий успіх під Авдіївкою та біля Новомихайлівки - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська мають частковий успіх при наступі в районі Опитного на Авдіївському напрямку та у напрямку Новомихайлівки в Запорізькій області. На всіх інших напрямках ворог зазнав невдачі та відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 липня.
- На Харківському напрямку ворог спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.
- На Слов’янському напрямку підрозділи противника намагалися просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки. Ворог успіху не мав, відійшов.
- На Краматорському напрямку окупанти штурмовими діями безуспішно намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.
- На Бахмутському напрямку українські воїни придушили всі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.
- На Авдіївському напрямку ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.
- На Південнобузькому напрямку ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.
Нагадаємо, що у Новій Каховці ЗСУ знищили базу росіян.
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