У Новій Каховці ЗСУ знищили базу росіян (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України ліквідували базу російських військ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За попередньою інформацією це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці.
За попередніми даними, знищено від 10 до 15 окупантів, ще приблизно стільки ж поранені.
Нагадаємо, що ЗСУ зробили непроїзним Каховський міст.
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