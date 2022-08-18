Міноборони росії "анонсувало" теракт на ЗАЕС на тлі візиту генсека ООН в Україну [ Редагувати ]
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Міністерство оборони рф заявило, що Україна нібито готує "резонансну провокацію" на Запорізькій АЕС на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша. У росії кажуть, що "теракт" запланований на п'ятницю, 19 серпня.
Про це повідомляє офіційний представник Міноборони рф Ігор Конашенков.
"19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС в період відвідування України генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, в результаті якої рф буде звинувачена в створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", - заявив він.
Конашенков переконаний, що артилерія Збройних сил України нібито планує завдати ударів по території ЗАЕС з вогневих позицій, що знаходяться в Нікополі. При цьому підрозділи 704-го полку військ РХБЗ ЗСУ нібито готуються зосередитися в районі ЗАЕС, щоб "бути готовими до фіксації факту аварії на Запорізькій АЕС, а також проведення комплексу заходів з демонстрації нібито ліквідації її наслідків".
Разом з тим представник Міноборони рф заявив, що російські важкі озброєння нібито не знаходяться ні на території ЗАЕС, ні в прилеглих до неї районах.
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