Примарна міць. Нічого нового, більшість вкраденого і виданого за своє. Москва показала здобутки своєї "вєлікої" армії. І сміється тепер чи не увесь світ. Бо, користувачі соцмереж одразу помітили плагіат в новітніх розробках. І звісно, на тлі "спецоперації в Україні" - без України на виставці теж не обійшлося.

Окупанти показали як виглядає в нас звичайний бар і чому вчать дітей у школах. Про новинки російського "зомбіленда", якому "аналоговнєт" розкаже Марина Біленька.

Мале й, на перший погляд, миле творіння робототехніки - стало чи не найголовнішою зіркою путінської виставки озброєнь.

За словами розробників - це зразок роботизованого комплексу М-81. Він начебто здатний вести прицільний вогонь і транспортувати зброю. А поза війною його можна використовувати в зоні надзвичайних ситуацій для розвідки, проходження завалів й доставки медикаментів.

Однак користувачі мережі звернули увагу, що таку в лапках "новинку" вже давно можна замовити з Китаю. Вона не вміє стріляти й заряд тримає лише кілька годин. Вартість іграшки - приблизно шість тисяч євро. Хоча російські творці робопса запевняють, що їхня розробка оригінальна й обійшлась у понад 16 тисяч.

Юзери кепкують, що решта 10 тисяч євро, напевно, витратили на костюм ніндзі, який доречно прикриває логотипи китайської компанії-виробника.

Хоча і вони - не є першовідкривачами. Американська компанія "Бостон Дайнемікс" презентувала свого першого роботичного собаку ще 2005-го року і відтоді вдосконалювала його.

Свої творіння на виставку привезли майже півтори тисячі російських компаній. А серед присутніх - делегації з 72 країн світу.

Путін під час відкриття виставки зробив наголос саме на підтримці росії світом.

володимир путін, президент росії:

Мы высоко ценим, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются.

Однодумці рф - це Нікарагуа, Руанда, Гвінея, крихітне африканське королівство Есватіні...

Республика - Зимбабве, неуклонный натиск и борьба - визитная карточка этой команды, всегда стремящейся к новым достижениям.

Серед гостей путіна - іранці. Союзники, які з'явилися на обрії нещодавно внаслідок зацікавленості рф тегеранськими безпілотниками. Вони теж одержали свій стенд на форумі.

Денис Мантуров, міністр промисловості та торгівлі росії:

Есть наработанные технологии и взаимодействие всегда дает положительный результат. Обмениваешься и опытом и своими наработками.

За даними французького видання "Ейжманьє", росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних літальних апаратів.

Адже це лише у російській пропаганді армія рф забезпечена усім необхідним. Американський телеканал CNN раніше повідомляв, що росія в пошуках зброї. Бо на території України втратила вже понад 12 тисяч одиниць техніки.

При цьому західні санкції не дозволяють кремлю використовувати наявні потужності повною мірою, щоб компенсувати втрати.

Натомість організатори вирішили похвалитися зразками трофейної техніки Заходу, яку так звана "друга армія світу" захопила в Україні.

Утім детальне вивчення фото, на думку вітчизняних видань, свідчить, що Байрактар - зібрано зі шматків колись збитих літальних апаратів. А в гаубиці М777 - навіть після косметичного ремонту - довелося підпирати ствол. При цьому на виставці не знайшлося місця новій західній зброї, яку росіяни ніби-то спокійно можуть купити на чорному ринку. Не було і "Хаймарсів", які, за словами міністра оборони рф, російські солдати знищують десятками в Україні.

Додати атмосферності форуму - окупанти спробували й тематичною експозицією, присвяченою вигаданим укрнацистам. Усе за пропагандистською методичкою. Маленьких українців, на їхню думку, навчають педагоги у футболках з написом "Азов", а головний предмет - як вбивати ворогів. Не менш абсурдним став макет бару з гучною назвою "Каратель". На стінах - портрет Степана Бандери та 10 заповідей українського націоналіста.

При цьому на виставці жодного натяку на колосальні втрати рф в Україні, які перевершили втрати США за вісім років війни в Іраку.

Так само ні слова про брак добровольців, і про повістки, що вже почали надходити жителям культурної столиці та регіонів, яких до цього оминала прихована мобілізація.

Утім охочі серед гостей могли доєднатися до "другої армії світу" просто на полях форуму. Підписати контракт - закликав надувний чоловічок у камуфляжній формі.