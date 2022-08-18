У Миколаєві лунають вибухи [ Редагувати ]
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У Миколаєві лунають вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.
Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
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