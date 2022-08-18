Окупанти хочуть влаштувати онлайн-трансляцію з ЗАЕС [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
У п'ятницю, 19 серпня, окупанти хочуть провести онлайн-трансляцію із Запорізької АЕС. Провести її збираються за допомогою безпілотників.
"В адміністрації Запорізької області обіцяють, що завтра безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС, де - за даними Міноборони Росії - українські війська готують провокацію", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у Центрі протидії дезінформації у четвер, 18 серпня, заявили, що рф дійсно хоче звинуватити Україну в підготовці ядерного терору на ЗАЕС.
Ядерний шантаж росії є тиском із вимогою переговорів на своїх умовах із тимчасовим припиненням вогню. Це маніпуляція з метою проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованій території, – пояснили у ЦПД.
по темі
Кремль намагається тримати світову спільноту в заручниках за допомогою постійних обстрілів Запорізької АЕС, які можуть викликати ядерну катастрофу
У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції обов'язковій евакуації підлягатимуть понад 400 тисяч людей із Запорізької та Дніпропетровської областей
Росія, шантажуючи ядерною небезпекою на Запорізькій АЕС, регулярно вчиняє провокації та не дотримується правил безпеки на станції, що може обернутися великою катастрофою
ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, якщо з цим погодяться українська і російська сторони
У Молдові виразили стурбованість останніми обстрілами Запорізької АЕС та закликали допустити експертів МАГАТЕ на станцію