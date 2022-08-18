Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що діалог з росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Президент нагадав про умову переговорів з рф після тристоронньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, під час сьогоднішньої зустрічі українську сторону не примушували до поступок для завершення конфлікту.

Він додав, що від рішень Зеленського, Ердогана і Гутерреша залежить дипломатичне вирішення багатьох питань.