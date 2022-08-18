Зеленський назвав єдину умову для переговорів з рф [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що діалог з росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.
Президент нагадав про умову переговорів з рф після тристоронньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, під час сьогоднішньої зустрічі українську сторону не примушували до поступок для завершення конфлікту.
Він додав, що від рішень Зеленського, Ердогана і Гутерреша залежить дипломатичне вирішення багатьох питань.
по темі
Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем
Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які виступають проти війни, і закликав голосно заявити про це
Ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмістя Донецька) перетворилася на справжнє пекло
У Львові пройшла двостороння зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана
У четвер, 18 серпня, у Львові проходять тристоронні переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша