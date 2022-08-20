Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Вознесенську, поранено 9 людей (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські війська завдали удару по п'ятиповерховому будинку у Вознесенську Миколаївської області. На даний момент відомо про 9 поранених. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують.
Кім уточнив, що на 13:30 вже 9 поранених, з них четверо дітей.
Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років.
Очільник Миколаївщини додав, що дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око.
Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня росіяни обстріляли ракетами Миколаїв.
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