Ракетний обстріл Миколаєва. На світанку росіяни випустили по місту кілька ракет. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 будівель у центральному районі. Чиновники закликають людей евакуюватися. Однак зазначають, темпи останнім часом знизилися... Про ситуацію в півмільйонному місті, де досі залишається половина населення.

Більше про ситуацію у місті розкаже Марина Михайловська.

Це один із трьох найбільших вишів Миколаєва. Два інших - росіяни розбомбили місяць тому. Цей атакували вже двічі.

Леонід Клименко, ректор Чорноморського Державного університету ім. П. Могили:

За цією стіною як раз не встигли ще закінчити ремонт вестибюля. Поміняли вікна, двері. Не закінчили плитку на підлозі.

Підготовка до навчального року була у розпалі, коли у "Могилянку" прилетіли дві ракети. Це сталося у середу. Тоді корпус було пошкоджено. Сьогодні ворог, певно, вирішив остаточно знищити альма-матер десятків тисяч миколаївців.

Вночі вони вчергове застосували протиповітряну систему С-300. Дві ракети знов впали на територію Чорноморського національного університету. Ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, друга ракета вдарила в дах.

В середину закладу нині журналістів не пускають - це небезпечно, надто великі пошкодження. Постраждали і кабінети, і підвал, і технічний вузол. Комунальники розбирають завали, а викладачі та адміністрація намагаються врятувати вціліле майно та документи.

Леонід Клименко, ректор Чорноморського Державного університету ім. П. Могили:

Просто йде знищення освіти, україномовного навчального закладу. Я іншого не бачу. Будемо все одно боротися. Здаватися не збираємося.

Постраждав від удару не лише виш. Уламки снаряда потрапили просто на подвір'я Юрія.

Это во дворе. Может даже в хате Юрку ударило.

Після сильного удару по голові чоловік опинився в лікарні. Що саме сталося вночі - зрозумів не одразу.

Юрій, мешканець постраждалого будинку:

Взрыв или что… Удар - схватился за голову. Спросоня. Вдогонку второй взрыв. Дальше я уже … выскочил - вспомнил, что дед в хате.

Налякана, але жива. Пані Неля показує, на що перетворилося її житло. Не встигли оговтатися після прильоту позавчора, як нова біда! Вікна розбиті, крізь дах тепер видно небо, двері перекосило.

Неля, мешканка постраждалого будинку:

Спала тут я. Так обрушилось на мене. На спину мені впало. А булижники, видно, раніше впали. Я вискочила, булижник на мене не попав. А стіна на мене упала, і я вискочила.

Пошкодження є майже в усіх будинках поруч. Там живуть переважно літні люди.

Аркадій Дабагян, заступник голови Миколаївської обласної організації Червоного Хреста:

Десь 30 будинків постраждали. Вивчаємо, яка саме потрібна допомога. Здебільшого це питання вікон, дахів, водопостачання. Зараз розберемося і за годину почнеться доставка допомоги від Червоного Хреста, від адміністрації району. Це для нас проста робота. На жаль, вже стала повсякденною.

А тому посадовці пропонують миколаївцям евакуюватися.

Олександр Береза, голова адміністрації Центрального району Миколаєва:

Цього разу таких пошкоджень будинки зазнали, що попереду ми готуємося до зими. На сьогодні, поки Миколаїв в зоні бойових дій, мова про відновлення будинків не йде.

Миколаїв майже щодня потерпає від ворожих обстрілів. Але водночас інтенсивність атак знизилася. У військовій адміністрації пояснюють - наші захисники на цьому напрямку провели багато успішних операцій.

Дмитро Плетенчук, прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації: