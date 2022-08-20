У росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У росії заявили про "початок" серійного виробництва протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон".
Про це повідомляє міністр оборони рф сергій шойгу, яке наводить "Газета.ru".
"Починаємо серійне виробництво ракет "Циркон". У нас фактично вона (ракета - ред.) поставлена на озброєння, і в цьому році це вже буде зафіксовано документально, назвемо це так", - заявив шойгу.
Він також додав, що країна-агресор продовжує виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал".
Варто зауважити, що, за словами президента рф володимира путіна, гіперзвукові ракети "Циркон" нібито здатні вразити ціль в будь-якій точці світу. При цьому вони можуть розвивати швидкість до понад 9,5 тисяч кілометрів на годину.
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