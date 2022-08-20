Отруєння російських військових у Запорізькій області може бути спричинене надмірним вживанням алкоголю у спеку разом із простроченими сухпайками російської армії.

Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк в Telegram.

Він зазначив, що його завжди дивувало в поведінці "офіційних осіб рф" і їхнє постійне намагання очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями.

"Таке враження, що ці "хлопці з круглими очима" все ще живуть на початку 90-х і беруть свої пояснення виключно з тогочасних провінційних таблоїдів", - написав він.