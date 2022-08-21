Цінові "контрасти". Лохина подешевшала, а ціни на кавуни б'ють рекорди. Сезон ягід і фруктів у розпалі. Та чи по кишені вони українцям? І на що скаржаться цьогоріч фермери? Олена Логінова поїхала на господарство з вирощування лохини. Каже: отримала гастрономічне задоволення. Ним і готова поділитися із вами.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ягідно-фруктовий сезон у розпалі. Ціни кусаються, але популярна серед українців лохина приємно здивувала. Її багато, а ціни навіть нижчі ніж минулорічні. Від 100 грн за кіло...

Хоча минулого року за неї правили більше двохсот. У чому ж справа? Їдемо на Київщину, там господарство, де вирощують лохину. Нас зустрічає фермер Олександр Горбатюк. Показує плантації, які розкинулись на 2 гектари. І тут, на хвилиночку, 23 сорти ягоди.

Олександр Горбатюк, фермер:

На той період, коли ми почали займатися лохиною, це була досить нова культура. І було цікаво щось нове відкривати. Дуже смачна лохина, дуже корисна. Насамперед - це допомагає відновити зір, кровоносну систему, повністю відновлює організм від радіоактивних різних впливань.

І ось ця цілюща ягода - дозрілі темно-сині грони на кущах.

Олена Логінова, кореспондентка:

Лохину називають "королевою" ягід. Її батьківщина - Канада. Ще донедавна лохина була екзотикою для України, але зараз набуває дедалі більшої популярності. А за площами насаджень вже навіть обійшла традиційну ягоду - малину.

А ще кондитери люблять прикрашати нею випічку, а дизайнери ландшафту висаджують кущі для окраси. Збирають ягоду обережно. Щоб не зіпсувати, кладуть в ось в такі корзинки, одразу сортуючи.

Корисна і красива - і в той же час "примхлива" і дорога. Лохина любить сонечко і досить вибаглива до грунту. Олександр розповідає, висаджувати плантації з лохиною задоволення не з дешевих, тому і сама ягода завжди висока в ціні.

Олександр Горбатюк, фермер:

Вона дуже полюбляє кислий грунт, тому для посадки в Україні цієї ягоди переважно треба замінювати грунт. Доволі фінансово це кропотливо, тому що посадка одного гектара у нас сьогодні близько 30-35 тисяч євро коштує! Це садженці, заміна грунту, система зрошення.

Винятком став лише цей рік! Ціна впала до ста гривень за кіло. І причина всьому війна! Лохину вивозили на продаж закордон. Але цього року вся логістика порушена.

Олександр Горбатюк, фермер:

Лохина експортується не тільки в Європу. А також в Азію, до Китаю. В зв'язку із закриттям портів, бойовими діями звісно, що вся ягода, яка повинна була виїжджати закордон, залишилась всередині країни.

Низька ціна - радість для покупців - і малі прибутки для фермерів. Олександр каже: вирощувати лохину стає невигідно. Бо якісні органічні добрива закуповують за валюту.

Олександр Горбатюк, фермер:

Продаючи лохину по 100-120 грн за кілограм і маючи курс близько 40. Дуже багато фермерів піде з цього ринку, тому що це є економічно не вигідно.

А ще крім смаку та користі лохина може досить довго зберігатися в холодильниках. І сезон її ще не закінчився. Тож маємо ще кілька тижнів, щоб нею поласувати.

Але не лохиною єдиною. Що ж із врожаєм і цінами на решту ягід і фруктів? Ідемо на ринок. І одразу прицінюємося до конкурентки лохини - малини. І що одразу кидається у вічі - її на ринку обмаль. А ціна "зашкалює" - 150 грн, а то і 180 за кіло. Вдвічі дорожче ніж минулоріч.

Зараз на прилавках повно персиків і слив. Везуть їх з Одещини. Ціна персика в середньому - 55 грн за кіло. А найдоступнішою для покупців виявилась слива. Вона і вродила добре. І вартість "приємна" - 20 - 25 грн за кілограм. Тим не менш ціни на фруктово-ягідний набір цього року зросли...

Олег Пендзин, економічний експерт:

Немає жодної ягоди сезонної або фрукту, яка була б дешевша ніж минулорічна. В середньому по відношенню до минулого року я даю десь ріст 25 - 28%.

І переходимо до рекордсменів сезону. "Гаряча кукурудза"! А тепер і ціна на неї не менш "гаряча" - 20 грн за качан популярного солодкого сорту. Ціна захмарна, бо Херсонщина, основний постачальник, - в тимчасовій окупації.

Ціни кусаються, тож і покупці беруть менше ніж зазвичай. І ось вам безперечний лідер "цінового хітпараду" - улюблений всіма соковитий кавун! Знамениту Херсонську ягоду тепер везуть з Туреччини. Кавун нарізають на половинки. А інколи і на четвертинки. Бо так дешевше. Ціна цьогоріч побила всі рекорди - 40 грн за кіло!

Тож кавун виходить вчетверо дорожче ніж минулого року! Приміром великий 8-кілограмовий - 320 гривень! Експерти пояснюють: вся причина в окупованій ворогом Херсонщині ...

Олег Пендзин, економічний експерт:

В нас немає надходжень з Півдня в достатній кількості ... а то що їде туркменська диня, турецький арбуз. Сьогодні турецький арбуз в Україну їде через Балкани, через Болгарію, через Румунію, через Бесарабію в Одеську область і з Одеси їде наверх іншого шляху нема.

А ще зараз стартував сезон винограду - ціна від 90 грн за кіло, груша від 50. І найдешевші - яблука - 16. І обвалу цін на осінь експерти не прогнозують.