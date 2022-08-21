По Дніпропетровщині вдарили з "Ураганів": поранено 6 людей, серед яких дитина (фото) [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед яких дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Окупаційні війська російської федерації продовжують тероризувати наші громади. З "Ураганів" вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі.
Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них - одна дитина. Є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.
Нагадаємо, що за минулий тиждень значно зросла кількість обстрілів Запорізької області.
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