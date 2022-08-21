Окупанти всю ніч проти 21 серпня обстрілювали Дніпропетровську область. Від атак армії росії знову потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нас обстрілювали усю ніч… Від атак армії росії знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. 5 разів! ворог ударив по Нікопольському району. На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання", - написав Резніченко.

За його словами, через обстріл росіян у Нікополі понівечена школа, один будинок зруйнований, близько двох десятків - пошкоджені. Крім того, виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла у результаті опинилися понад 3 000 нікопольчан.

"Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - додав посадовець.

Також під вогонь зі ствольної артилерії та "Градів" потрапила Марганецька громада, яку атакували тричі. Люди, на щастя, не ушкоджені.

Проте у Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді окупанти здійснили 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків.

У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань.