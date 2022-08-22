СБУ затримала двох ворожих агентів у Донецькій області [ Редагувати ]
Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Про це повідомляє СБУ.
Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.
Зловмисники розвідували і передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, в тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Встановлено, що за їх наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі в місті Селидове.
Отриману розвідінформацію зрадники передавали через одного з чиновників так званої "народної міліції ДНР", надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах.
Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд вже обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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