Понад 10 за декілька хвилин: в окупованому Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 22серпня, у тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи. Про це повідомляє "ТАСС".
Окупаційна влада каже, що працює система протиповітряної оборони.
За даними видання, протягом декількох хвилин сталося щонайменше 10 вибухів.
Про вибухи в Херсоні також повідомляє "Суспільне".
У Херсоні чутні вибухи.
При цьому місцеві пабліки публікують фотографії, на яких видно піднімається дим в районі Антонівського мосту.
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