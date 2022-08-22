У Севастополі після вибухів вирішили перевірити укриття [ Редагувати ]
Після серії вибухів окупанти у Севастополі вирішили перевірити укриття, запевняючи, що місто "під надійним куполом ППО". Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram.
Він заявив, що у Севастополі досі діє "жовтий рівень" терористичної загрози.
Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі.
При цьому Развожаєв вважає, що у Криму "хочуть посіяти паніку" і закликав не вестись на "провокації".
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