Два судна з українським зерном вийшли з порту Чорноморська. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Відвантаження зерна в українських портах йде у плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру. Станом на ранок з українських портів вийшли ще 2 судна.

Балкер Great Arsenal доставить 25 тис. тонн пшениці до Єгипту, а суховантажне судно Maranta - 5,3 тис. тонн кукурудзи до Греції.

У Мінінфраструктури повідомила що 27 суден вирушили з українських портів, на їх борту майже 700 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.